刺殺柯克嫌疑人被抓　美當局公佈調查細節

中評社北京9月13日電／美國猶他州州長斯潘塞·考克斯和聯邦調查局局長卡什·帕特爾12日證實，涉嫌刺殺美國知名保守派活動人士查理·柯克的嫌疑人已被捕。



新華社報導，考克斯在當天上午舉行的新聞發佈會上確認，嫌疑人為22歲的猶他州華盛頓縣居民泰勒·魯濱遜，目前關押在猶他州監獄等待被起訴。魯濱遜並非事發地猶他山谷大學的學生，其住址與該校相距數百公里。



考克斯說，11日晚，魯濱遜家人通過一位朋友告知華盛頓縣治安官辦公室，“魯濱遜向他們承認，自己製造了這起事件”。



調查人員隨後找到物證和人證。考克斯說，“魯濱遜的衣著與現場監控圖像所拍到的人一致。他的家人表示，他近年來越發熱衷於政治”；魯濱遜室友向調查人員展示，魯濱遜在互聯網上討論步槍相關信息；魯濱遜家人還證實，他有一輛跑車，與調查中發現的涉嫌車輛一致。



考克斯證實，調查人員發現的涉案槍支子彈上刻有文字，內容包括“嘿，法西斯！抓到！”以及“如果你讀到這個，你就是同性戀，哈哈”等等。



帕特爾在發佈會上說，魯濱遜於當地時間11日晚10時左右被捕，距離柯克遇害大約36小時。帕特爾稱，在調查期間，調查人員收到了超過1.1萬條舉報線索，完成了約200次問詢。



考克斯在發佈會最後說，政治暴力犯罪正在全美蔓延，柯克遭遇“政治暗殺”是對美國立國思想根基和美國人基本理念的攻擊。



柯克是美國保守派非營利性組織“美國轉折點”的聯合創始人，也是美國總統特朗普支持者陣營中最具影響力的“網紅”之一。31歲的柯克10日在猶他州奧勒姆市的猶他山谷大學演講時遭槍擊身亡。