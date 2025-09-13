聯大通過決議支持實施“兩國方案”的紐約宣言

中評社北京9月13日電／聯合國大會12日以142票贊成、10票反對、12票棄權的表決結果通過一項決議，支持關於和平解決巴勒斯坦問題及實施“兩國方案”的紐約宣言。



新華社報導，巴勒斯坦常駐聯合國觀察員里亞德·曼蘇爾在聯大通過決議後發言說，幾乎所有人都渴望“打開和平之門”，而紐約宣言為此提供了詳細路線圖，他邀請“仍在推動戰爭和破壞選項的一方”傾聽理性的聲音。他表示，這份決議是9日開幕的第80屆聯大通過的第一個重要議題，這或許是一個“好兆頭”。



決議草案主提國之一的法國代表在投票前表示，紐約宣言制定了實現“兩國方案”的單一路線圖。這份路線圖主要包括在加沙地帶立即停火，釋放所有被扣押人員，建立一個有生存能力、擁有主權的巴勒斯坦國，解除巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武裝並將其排除在加沙地帶治理之外，以及實現以色列與阿拉伯國家關係正常化並提供集體安全保障。



對決議草案投反對票的美國代表稱，聯大當天就該決議草案採取行動是又一次“誤導性且不合時宜的宣傳噱頭”。



今年7月底，由法國和沙特阿拉伯政府主辦的和平解決巴勒斯坦問題和落實“兩國方案”高級別國際會議在聯合國舉行，會議分發了紐約宣言文本，供各代表團審議批准。該會議將於9月22日、即聯大高級別周期間恢復舉行。