特朗普稱將向孟菲斯市派遣國民警衛隊打擊犯罪

中評社北京9月13日電／美國總統特朗普12日說，他將派遣國民警衛隊前往田納西州孟菲斯市“打擊犯罪”，並稱此舉已得到孟菲斯市市長和田納西州州長的支持。然而，這一表態隨即引發當地官員的反對。



新華社報導，特朗普當天接受福克斯新聞台採訪時說，孟菲斯市“存在嚴重問題”，並表示該市市長和所屬州州長都對即將部署國民警衛隊感到“高興”。



孟菲斯市隸屬於謝爾比縣。該縣民主黨籍縣長李·哈里斯在社交媒體回應說：“這一做法令人失望。總統先生，這裡沒有人‘高興’。”他還說，特朗普對當地進行“軍事化”的干預可能會在許多社區引起混亂和恐懼。



田納西州是共和黨主政州，但孟菲斯市長期以來支持民主黨。根據美國人口普查局數據，孟菲斯市黑人或非洲裔美國人佔其總人口比例超過60%。現任市長保羅·揚是非洲裔美國人，他尚未就特朗普言論作出回應。



田納西州共和黨籍州長比爾·李當天發表聲明，證實國民警衛隊相關部署即將展開，並表示他一直與聯邦政府保持密切聯繫，還將與特朗普通話商討具體細節。



8月11日，特朗普宣佈派遣國民警衛隊協助恢復首都華盛頓特區的秩序和安全，同時稱民主黨主政的芝加哥、洛杉磯、紐約、巴爾的摩和奧克蘭等城市為“問題城市”。