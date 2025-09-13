支持誰當國民黨主席？網友投票結果令人意外

中評社台北9月13日電／國民黨主席選舉，已有多人表態參選，包括“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、孫文學校總校長張亞中，而前台北市長郝龍斌也動作頻頻。《中天電視》YouTube頻道在12日針對“目前網路聲量最強前四名表態者，您支持誰當下任國民黨主席？”進行網路投票，截至12日早上，鄭麗文以68%支持度暫居第一；羅智強獲得22%支持排第二；張亞中6%位列第三；郝龍斌4%居第四。



中時新聞網報導，《中天電視》YouTube頻道12日起針對“目前網路聲量最強前四名表態者，您支持誰當下任國民黨主席？”進行網路投票，提供4個選項“羅智強”、“鄭麗文”、“郝龍斌”、“張亞中”讓網友選擇，截至13日早上6點50分，已有4.8萬名網友投票。鄭麗文獲68%支持度暫居第一；羅智強獲得22%支持居第二；張亞中6%位列第三；郝龍斌4%居第四。



根據報導，國民黨主席選舉定於9月15日至19日領表，18日、19日登記，10月18日投票，11月1日全代會交接。目前呼聲最高的台中市長盧秀燕已表態不選，現任黨主席朱立倫宣布交棒，目前檯面上計有羅智強、鄭麗文、張亞中、前彰化縣長卓伯源、中常委孫健萍等人揚言參選。前台北市長郝龍斌近日傳出也有意願參選。



朱立倫4日曾頒發中評會主席團主席聘書給資深媒體人趙少康，引發外界關注是使趙有資格可以角逐黨主席。趙少康回應，不排除選黨主席但尚未決定，他表示“如果檯面上的人都很好，那也不需要我”、“他們3個（盧秀燕、郝龍斌、朱立倫）不選，我就選”。