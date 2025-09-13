美方學者在阿根廷媒體發表涉華謬論　中方駁斥

中評社北京9月13日電／據中國駐阿根廷使館：中國駐阿根廷使館發言人就美方有關學者涉華謬論發表談話。



美國國際共和研究所副所長斯科特·馬斯蒂克在阿根廷媒體大放厥詞，惡毒攻擊，抹黑中阿、中拉正常合作。有關言論罔顧事實，充滿偏見和雙重標準，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中國共產黨堅持以人民為中心的發展思想，得到人民擁護，中國的發展成就舉世矚目，走出了一條符合中國國情的現代化道路。個別國家以“民主領袖”自居，人為把世界各國分成三六九等，貼上“民主”和“非民主”標簽，對各國民主制度說三道四，指手畫腳，這種做法對國際社會團結合作沒有任何好處，對世界發展也不會有任何裨益。



中國始終秉持相互尊重、平等互利、開放包容、合作共贏原則，同拉美和加勒比國家開展友好合作，有力增進雙方人民福祉。新中國成立70多年來，中國從未主動挑起過一場戰爭，從未侵占過別人的一寸土地。是誰在拉美地區挑起意識形態衝突、實施顛覆滲透破壞活動，拉美人民有目共睹。中國是國際和地區秩序的維護者、建設者和貢獻者；霸權主義和“美國優先”才是當今世界對人類自由的最大威脅。錯誤的敘事再怎麼包裝也欺騙不了世人，中方奉勸有關人士認清當今世界的時代潮流，與其挖空心思渲染所謂“中國威脅”，不如為阿根廷和拉美的發展做點實事。

