朱中博：“台灣戰略三鏈”歪論與台日勾連

中國國際問題研究院世界和平與安全研究所所長朱中博（中評社資料圖） 中評社北京10月6日電（記者 郭至君）9月5日，中國評論通訊社、中評智庫基金會在北京記者站召開了以“石破茂內閣困境與中日關係動向”為主題的思想者論壇，多位相關領域研究專家齊聚一堂，對當前日本國內政治生態的困局與中日關係未來走向等議題發表了自身的深邃見解。中國國際問題研究院世界和平與安全研究所所長朱中博主要從政治、軍事和經濟三個維度來分析石破茂擔任日本首相以來，台灣民進黨當局與日勾連情況，並研判其未來前景。



首先來談一下所謂的“台灣戰略三鏈”。這是賴清德當局外事部門負責人林佳龍炮製的歪論。所謂三鏈，即標榜台灣身處“民主”價值鏈、“印太”第一島鏈，非紅供應鏈或民主供應鏈之關鍵位置，以此位置優勢來對外打交道。從起源來說，三鏈論是林佳龍秉承賴清德所謂“和平四大支柱行動方案”（即所謂強化防衛力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係“領導”能力，推動價值外事）之“價值外事”理念及賴清德抱持的“經濟日不落島”幻象，而推出來的東西。這裡還需再提一下林佳龍所謂的“總和外事”戰略，因為這三鏈論，是為了服務此一所謂“戰略”優勢（本文中，民進黨當局所謂“外交”全以“外事”指代）。所謂“總合外事”戰略，即以價值外事、同盟外事與經濟外事為支柱，從政治、軍事、經濟等維度拓展與大陸之外的行為體關係。用林佳龍的話說，就是以“總合外事”落實賴提出的“價值外事”、經濟日不落島理念。三鏈，也被其概括為民主（Democracy）、和平（Peace）、繁榮（Prosperity）的DPP三大“支柱”。其本質是勾連外部勢力推動“分裂謀獨”。



賴清德當局亦是從這三個維度開展對日互動，深刻透出勾連日本對抗大陸、“分裂謀獨”的惡意，核心是想把日本拉下水，讓日本為其火中取栗。從2024年台當局所做外事工作回顧看，“邦誼”、台美關係、台歐關係是前三位階，台日關係僅位列第四位階，且性質是“穩健友好”，較之“邦誼穩固、台美關係堅若盤石、台歐關係持續提升”，算是中規中矩。可以看出，民進黨當局近些年來對與美歐相關勢力勾連更重視。2025年以來，民進黨當局繼續強調台日在“戰略三鏈”上是重要夥伴，合作打造互惠共榮關係，促進所謂“印太自由、和平與繁榮”。日本部分政客如前經濟安保大臣小林鷹之今年竄台時也稱台日有歷史、經濟、心與心的“絆”，加強這三方面的鏈接也有戰略意義。

