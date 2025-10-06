鐘厚濤：日台新態勢　戰略躁動與盟伴體系重構

北京國際關係學院國家安全學院文化與傳播系副主任、副教授鐘厚濤（中評社資料圖） 中評社北京10月6日電（記者 郭至君）9月5日，中國評論通訊社、中評智庫基金會在北京記者站召開了以“石破茂內閣困境與中日關係動向”為主題的思想者論壇，多位相關領域研究專家齊聚一堂，對當前日本國內政治生態的困局與中日關係未來走向等議題發表了自身的深邃見解。北京國際關係學院國家安全學院文化與傳播系副主任、副教授鈡厚濤發言認為，近期日本小動作頻頻不斷的背後，折射了其對台“大戰略”的深度調整，值得密切關注。



鐘厚濤說，日本部分政客認為，台灣海峽攸關日本國家安全的“頸動脈”，兩岸統一將惡化日本戰略前景。受此認知驅動，日本在政治、軍事和意識形態等領域全方位提升與台灣當局實質關係，阻撓兩岸統一進程。



一、美國戰略收縮後的權力真空與日本“戰略機遇期”的認知邏輯



2024年以來美國在亞太地區適度收縮，將駐沖繩的美軍人員由1.9萬壓縮到0.9萬，這是2007年以來美國在沖繩駐軍的最大規模調整。2025年9月，美國媒體披露，美國國防部最新《國防戰略》中，建議優先保護美國本土和西半球安全，而非應對“中國威脅”。面對美國留下的安全空白，日本將此視為前所未有的戰略契機，試圖利用此機會推進戰略自主，凸顯日本在亞太地區的關鍵角色，並借機提升對於台灣問題的話語權，認為日本在打“台灣牌”方面正在迎來歷史最佳的“戰略機遇期”。



一是中美戰略博弈為日本操弄台灣問題預留巨大轉圜空間。日本某些政客認為，美國已經將中國視為最重要的競爭對手，2025年中國大閱兵會進一步加劇美國對華戰略危機意識，未來中美戰略競爭將走向不可逆的白熱化階段，甚至有可能出現系統性的安全對抗，美國“以台制華”的意願將進一步拉高，日本也可以隨美起舞，進一步操弄“台灣牌”。



二是兩岸關係螺旋下沉迫使台灣當局向日本靠攏。在馬英九執政時期，台灣當局在中國大陸和日本之間實行平衡戰術，日本為防止台灣當局對中國大陸一邊倒，不得不對台灣做出一定妥協，例如在2013年就曾與台灣當局簽署對台灣頗為有利的“漁業協議”。2016年民進黨重返執政後，兩岸關係險象環生，台灣當局再無以中國大陸為靠山向日本要價的籌碼，只能對日本予取予求，日本打“台灣牌”自然也會更加“得心應手”。



三是賴清德是除李登輝之外最“親日”的台灣地區領導人。賴清德在對日態度上被稱為“翻版李登輝”或“升級版李登輝”。2022年安倍遇刺身亡後， 時任台灣地區副領導人的賴清德不顧政治禁忌，專門竄訪日本展開所謂“吊唁外交”。2025年台灣光復80周年時，賴清德選擇以“終戰”而非“抗戰”等字眼來描述歷史，在措辭上對日本亦步亦趨。



由於上述認知邏輯以及日本政治的不斷右翼化，可以預測，無論誰擔任下一任日本首相，在對台政策上都有可能比石破茂執政時期更加冒進。

