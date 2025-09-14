快評：東莞台博會　跨越海峽的金色橋樑

中評社快評/9月11日至14日在廣東東莞舉行的“2025第十六屆東莞台灣名品博覽會”（台博會），規模之盛、格局之新、情誼之深，不僅創下歷史新高，更在兩岸經貿與情感交流的畫卷上，添上了濃墨重彩的一筆。



本屆台博會以“強鏈融合 智創未來”為旗幟，其國際化步伐令人矚目。首設“亞洲台商主題館”，彙聚印度、馬來西亞、泰國、越南等十多個國家和地區的實力台企，將“朋友圈”擴展至亞洲乃至全球。多場“攜手並進 共創未來”產業簽約儀式，如東莞台協與香港、越南、印度台商會及台灣發電機工業協會的攜手，標誌著技術、資源與市場的深度整合。印度清奈台灣商會會長張森凱親攜官員與業界人士赴會，冀望將大陸優質產品與印度需求精准對接，這正是台博會國際影響力的生動注腳。



台博會更是一座融合兩岸產業與信心的堅實橋樑。全國台企聯會長李政宏在開幕式上鏗鏘直言，面對外部挑戰，“只要兩岸企業家共同攜手，就沒有衝不破的困難”。他援引2025年上半年兩岸貿易額達1477.8億美元、同比增長11.4%的資料，印證兩岸經貿的強勁互補與廣闊空間。中國國民黨秘書長黃健庭亦強調兩岸產業互補性強，呼籲“更多交流、共同面對世界貿易挑戰”。東莞台商協會會長陳宏欽則形象地將台博會喻為“全球台商與大陸市場之間的金色橋樑”，依託東莞日益開放的營商環境與完善產業鏈，這座橋讓合作成果惠及更廣。



尤為動人的是展會流淌的同胞手足之情。面對颱風重創台灣文旦柚產業，台博會迅速行動，在東莞台港澳局支持下，東莞台協主動採購並打通冷鏈物流，讓花蓮文旦柚首次以冷鏈方式直抵東莞港。展會現場，“台灣伴手禮專區”內“山海鮮”文旦柚堆疊如山，“花蓮真柚力”的標語溫暖人心。這不僅為受災農戶紓困，更讓文旦柚的清香成為聯結兩岸民心的紐帶。



東莞台博會，早已超越單純的商品展銷。它是國際合作的樞紐，是產業融合的引擎，更是兩岸同胞以經貿促融合、以行動暖人心的生動見證。當“強鏈融合”的智慧與“心鏈相連”的情誼在此交織，這座跨越海峽的金色橋樑，必將引領兩岸攜手邁向更燦爛的共同未來。

