中評關注：美國將被迫放棄西太軍事主導？

北京九三閱兵展示中國強大軍力促使美國考慮調整東亞軍事主導戰略思維 央視頻圖 中評社華盛頓9月14日電（記者 余東暉）近年來隨著中國軍力迅速增長，西太平洋軍力平衡發生有利於中國的變化，西方戰略學界開始探討美國是否應當改變一味追求在東亞軍事主導地位的戰略思維。北京九三大閱兵之後，這種反思的聲調有所抬升。



北京九三大閱兵後，美國《外交政策》網站發表澳大利亞洛伊研究所國際安全項目主任羅格文 (Sam Roggeveen)的文章--“中國軍力正在引領：北京閱兵證明地區軍事平衡已發生不可逆轉的變化”。羅格文是澳大利亞戰略學者，也是《針鼹戰略：澳大利亞對實力與和平的追求》一書的作者。



羅格文指出，9月3日北京的閱兵式就足以證明，僅僅說中國軍隊正在迎頭趕上或抄襲外國軍事裝備設計已經遠遠不夠。如同別的科技領域一樣，中國軍力也正在創新，並且處於領先地位。幾十年來一直有利於美國及其夥伴的地區軍事平衡正在發生不可逆轉的變化。



羅格文表示，中國從20世紀90年代初開始軍事現代化，解放軍經歷了“二戰”以來所有軍事力量中最快的技術轉型。2024年12月以來陸續披露的新型先進武器只會強化這一趨勢，並應該引發一個問題：中國的雄心是否仍然被低估？更大的問題是，中國擁有如此強大的軍事力量到底想要什麼？