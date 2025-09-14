內塔尼亞胡暗示將繼續“清除”哈馬斯領導層

中評社香港9月14日電／以色列總理內塔尼亞胡13日在社交媒體上發文稱，“清除”身處卡塔爾的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導層，將為實現加沙地帶停火掃除“主要障礙”。



對此，《以色列時報》13日解讀說，內塔尼亞胡這番話強烈暗示，哈馬斯領導層安然無恙，應當對其再次打擊。先前已有種種跡象顯示以色列於9日發動的暗殺行動失敗。以色列駐美國大使萊特10日稱，如果以方這次沒能殺死哈馬斯領導層，下次會成功。



新華社報導，一個代表以色列被扣押人員家屬的團體當天發表聲明說，發生在卡塔爾的“定點打擊”毫無疑問地證明，實現所有被扣押人員獲釋並結束戰爭的障礙衹有一個，即內塔尼亞胡本人。每次在停火協議即將達成時，他都會進行破壞。



據以色列《國土報》13日報導，當晚以色列全國範圍內再次爆發遊行示威，數以千計民眾走上街頭，要求內塔尼亞胡政府推動被扣押人員獲釋。



以色列9日宣佈對身處卡塔爾首都多哈的哈馬斯領導層進行“精準打擊”。哈馬斯說，空襲發生時，哈馬斯談判代表團正在討論一份由美國提出的最新停火方案。5名巴勒斯坦人和1名卡塔爾安全部隊人員遇難，以方暗殺哈馬斯高層的圖謀“未能得逞”。國際社會表示強烈譴責，認為以方此舉嚴重違反國際法，公然侵犯卡塔爾主權，破壞和平斡旋努力，威脅地區安全與穩定。