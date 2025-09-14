國民黨主席之爭　黃暐瀚預言“4強對決”

中評社台北9月14日電／國民黨主席選舉將於10月18日投票舉行，參選人領表時間訂於9月15日至19日。隨著日程逼近，選戰氣氛逐漸升溫，目前已有8人表態參選，形成近年少見的激烈競爭。資深媒體人黃暐瀚近日則預言，最後真正能夠堅持到底的，將會是張亞中、鄭麗文、羅智強與郝龍斌4人。而NOWnews《鄉民大學問》YouTube節目也針對4人發起投票，目前超過4.6萬人投票，鄭麗文以68%壓倒性的票數暫居第一。



此次黨魁選舉參與人數眾多，包括“立委”羅智強、前台北市長郝龍斌、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“立委”鄭麗文、國民黨中央委員孫健萍、前“國大代表”蔡志弘，以及律師李漢中。



根據《中時新聞網》報導，黃暐瀚在NOWnews《鄉民大學問》節目中直言，觀察黨內情勢，他認為張亞中、鄭麗文、羅智強與郝龍斌具備一定基礎與條件，最後一定會選到底。他分析，張亞中長期主打黨內正統路線；鄭麗文則以鮮明戰鬥形象獲得年輕選民關注；羅智強雖屢次挑戰黨內傳統勢力，但基層經營不容小覷；郝龍斌則擁有資深輩分與派系支持，形成不同路線的代表人物。



節目也在YouTube頻道同步發起投票，題目為“黃暐瀚預言國民黨主席之爭，張亞中、鄭麗文、郝龍斌、羅智強，一定會選到底，你認為誰的勝算最大？”截至14日上午，已有超過4.6萬人參與投票。結果顯示，鄭麗文以68%的支持度大幅領先，展現壓倒性優勢；羅智強以19%居次，郝龍斌7%、張亞中6%則相對落後。



雖然網路投票結果不等同於黨員實際投票意向，但仍折射出藍營基層與網路社群的氛圍，顯示鄭麗文在輿論聲量上佔據上風。