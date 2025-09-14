法國新總理：將放棄上屆政府減少公共假日計劃

中評社香港9月14日電／法國新任總理勒科爾尼在法國《西南報》網站13日登載的專訪中表示，他將放棄上屆政府所提減少兩個公共假日以改善財政狀況的計劃，將繼續保留這些公共假日，使勞動者免受影響。



新華社援引報導，勒科爾尼在專訪中說，“我希望減輕勞動者負擔，因此決定不取消兩個公共假日”，並將使財政開支更加公正。同時，保留原有公共假日，意味著需要從別的渠道拓寬財政收入來源。這需要政府與社會各界進行廣泛對話。



今年7月，時任法國總理貝魯推出主打財政緊縮的2026年預算草案，包含把兩個公共假日改為工作日、醫保支出增幅減半、凍結養老金和社會福利年度漲幅等措施，引發巨大爭議。9月8日，貝魯在國民議會就政府財政政策舉行的信任投票中失利。9日，貝魯向法國總統馬克龍提交辭呈，馬克龍當晚任命時任國防部長勒科爾尼為新總理。



貝魯下台後，部分不滿財政緊縮政策的民眾10日在法國多地舉行“封鎖法國”大規模示威活動。法國總工會定於18日舉行新一輪示威。



法國國家統計和經濟研究所數據顯示，截至今年一季度末，法國公共債務已達3.345萬億歐元，相當於國內生產總值的114%。國際評級機構惠譽12日將法國主權信用評級從“AA-”下調至“A+”，評級展望調整為“穩定”。惠譽預計，法國債務規模將持續上升，到2027年可能攀升至國內生產總值的121%，債務持續攀升將削弱法國抵禦經濟衝擊的能力。