借千萬報名費　羅智強談陳長文：人生最大貴人

中評社香港9月14日電／國民黨主席任期即將屆滿，黨主席改選將在下周領表登記。表態參選的藍委羅智強13日也向自己的恩師、律師陳長文感謝，在他最需要的時候，借他1千萬元保證金解決參選黨主席的燃眉之急。羅也在臉書分享陳長文對自己多年來一路提攜，是他人生能走到今天，最大的貴人。



根據《中時新聞網》報導，羅智強13日在臉書發文分享，自己人生中有兩位偉大的父親，一位是碼頭工人羅阿玉，“他用一生的辛苦養育我長大，教會我勤勞努力、腳踏實地”； 另一位則是自己的恩師陳長文，不只是傳道授業解惑的老師，更是自己人生能走到今天，最大的貴人。



羅智強也介紹他與陳長文過去的種種，包括在陳的大力推薦下，他加入馬英九團隊，成為隨行發言人，後來被馬英九提拔為“總統府”副秘書長。中途雖然經歷不少風波，“當時的我幾乎人人喊打，但老師對我的信任，卻沒有一分一毫的動搖”，提及當時陳幫自己寫了推薦信，到美國哈佛大學法學院，協助他申請到一年訪問學人的進修。



“經過一年的學習和沉澱，他也鍛造了一個全新的自己”，羅智強表示，當時2016年學成回來，民進黨贏得執政，當時遭逢大敗的國民黨一片低迷，“而從2013年就已流浪在野的我，從臉書吹起監督執政、民主制衡的號角，捍衛馬英九的清白，捍衛國民黨的尊嚴，對抗囂張霸道的民進黨，一路奮戰，從不退縮。”



羅智強說，現在自己決定參選中國國民黨主席，陳再出手相助，“借了我1000萬元的保證金，解我燃眉之急”。羅也說，當時陳把保證金交到自己手上時，也對他表示一定要選上黨主席。羅也感動表示，“謝謝陳老師，總是像月亮一樣，在我最迷惘的時候，為我照亮夜路；又總是像太陽一樣，在我最困頓的時候，給我光明和溫暖。”