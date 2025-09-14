京台攜手　共築醫療健康新生態

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京9月14日電／2025年9月12日，第28屆京台科技論壇京台醫療大健康產業論壇在首鋼園成功舉辦。作為今年中國國際服務貿易交易會的重要組成部分，本次論壇依托服貿會國家級、國際化平台優勢和影響力，促進兩岸創新要素與產業資源深度融合，為京台生物醫藥與大健康產業合作搭建高能級對話對接平台。



論壇以“科技創新·產業融合：京台攜手共築醫療大健康新生態”為主題，聚焦AI醫療、大數據、生物科技等前沿領域，共同探索醫療科技創新的新路徑與新機遇。借助服貿會平台提供的政策對接、市場拓展與成果轉化渠道，推動兩岸在生物醫藥技術研發、智慧健康管理等領域的深度交流。



論壇由北京市衛生健康委員會、北京市人民政府台灣事務辦公室指導，北京市社區衛生協會、台灣中華華夏醫師協會主辦，並得到兩岸企業家峰會生技小組、海峽經濟科技合作中心大力支持。北京市衛生健康委一級巡視員鄭晉普，北京市台辦副主任、一級巡視員劉先傳，海峽經濟科技合作中心副主任李輝，海峽兩岸醫藥衛生交流協會會長王立基，台灣中華華夏醫師協會理事長陳志忠，全國台企聯常務副會長李泓蘭等領導和嘉賓出席，來自京台兩地的衛生健康部門代表、權威專家學者、醫療機構負責人、企業代表及產業投資人等近180人參加論壇。



論壇上，兩岸專家學者共聚一堂，主旨報告精彩紛呈。首都醫科大學全科醫學與繼續教育學院吳浩院長、台灣聖保祿醫院游致顯醫師、北京朝陽醫院楊旗副院長、台灣天晟醫院林慶元副院長分別就數字醫療、健康管理大數據、神經影像學與人工智能應用等議題發表演講，分享前沿見解與實踐經驗。北京市豐台區青塔社區衛生服務中心賈問櫻主任和台灣醫師全聯會黃啟嘉常務理事分別就數智賦能醫養結合和老年人健康管理作了專題報告。與會嘉賓一致表示，京台攜手推動醫療健康產業創新與融合具有重要意義，合作空間廣闊。期待京台兩地持續深化在智慧醫療、健康管理、生物醫藥等領域合作，共同開拓市場，實現互利共贏。



論壇現場還舉行兩岸智慧醫療合作項目落地簽約儀式。北京大學第三醫院關節外科與台資企業艾生智慧（北京）醫療科技有限公司達成戰略合作，雙方將在骨科智能醫療設備研發領域開展深度合作。這一合作標誌著京台兩地醫療健康產業合作從交流研討邁向實質落地的新階段。



除論壇活動外，台灣嘉賓還將在服貿會期間參加首都國際醫學大會等活動，並參觀“服務融合發展，共享民族未來”台灣形象展區，實地感受兩岸融合發展新技術、新成果、新業態。



本屆論壇所凝聚的共識與開創的模式，將持續為推動兩岸生物科技與大健康產業合作提供示範和引領。展望未來，京台兩地將進一步攜手共進，持續拓展合作領域、創新合作機制，共同迎接全球大健康產業的新機遇，為增進兩岸人民健康福祉、推動中華民族醫療健康事業高質量發展作出更大貢獻。