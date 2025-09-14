逾四成民眾認同柯案冤獄　謝寒冰：比賴民調高

中評社台北9月14日電／民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，8日以7000萬元交保，北檢提抗告，高院12日撤銷原交保裁定，發回北院更裁。根據《台灣民意基金會》最新民調指出，有41.6%的民眾認同柯案是冤獄，38.2%不太同意， 13.8%沒意見，6.4%不知道、拒答。媒體人謝寒冰認為，41.6%認為柯文哲案是冤獄的人，比賴清德現在的民調還高。



據《中時新聞網》報導，謝寒冰13日在《中天辣晚報》節目中表示，賴清德現在的民調比認同柯案是冤獄41.6%低。賴清德可能要去想一想，現在認為柯文哲是冤獄的人比他當選時的票數還要高。這就表示，這個事情做過頭了。



謝寒冰接著表示，就算認為柯文哲是冤獄的這4成人里頭，他們也不見得認為柯文哲一定完全無罪，其實絕大多數的人搞不清楚有罪、無罪。但是為什麼社會上越來越多人普遍會同情柯文哲，因為他們做過頭了。都已經起訴柯文哲了，還一直羈押他，請問是什麼意思？會起訴他，就表示認為證據足夠了，不然怎會起訴他，怎麼還會以證人沒有交叉詰問為借口，一直不斷羈押他。這是有點莫名其妙的邏輯，可是檢察官一直在抓這個東西。



謝寒冰甚至認為，檢察官越抗告越離譜，到最後連柯文哲的小編幫他寫臉書都有事。因為柯文哲交保一出來，一直攻擊司法，司法難道這麼脆弱，人家寫幾篇臉書，就受不了，這很好笑。之前那個法官講說不要再傷害司法，司法很脆弱；但他覺得，司法從來不脆弱，他質疑有些法官在傷害司法。



該民調為台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年9月8至10日；對象以全台為範圍的二十歲以上成年人。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。