民調居首者受壓？郭正亮曝民進黨高雄初選暗湧

中評社台北9月14日電／2026年高雄市長選舉戰局逐漸升溫，國民黨確定由“立委”柯志恩披掛上陣；民進黨方面則陷入激烈初選，參與角逐者包括“立委”邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及林岱樺等人。值得注意的是，民進黨內部競爭已出現警訊。對此，前“立委”郭正亮13日就表示，林岱樺雖在民調居首，卻傳出受到壓制，而陳其邁被指傾向支持邱議瑩，導致內部矛盾加劇。



據《中時新聞網》報導，郭正亮13日在中天節目《中天辣晚報》中直言，這種情況讓人聯想到2018年高雄大雨造成“5000天坑”事故，當時重創陳其邁聲勢，最終導致民進黨在選戰中大敗。他認為，如今距離投票還有14個月，卻已提早出現不利局面，對民進黨而言是相當嚴峻的考驗。



郭正亮分析，高雄政局長年由民進黨執政，陳菊執政近13年後，雖曾短暫由韓國瑜翻轉，但僅一年多便下台，隨後又由陳其邁回鍋至今五年。這樣的政治與政商結構已盤根錯節，容易衍生出外界無法預期的貪腐或勾結問題。他指出，柯志恩自7月起積極走訪基層，接連揭露光電破壞山坡地、盜採砂石、美濃地方失管，以及興達電廠爆炸等事件，短短三個月內頻頻出現重大爭議，已對民進黨執政形象造成衝擊。



郭正亮認為，高雄市民對此感到越來越不滿，卻看不到市府的有效處理，這將持續侵蝕民進黨選情。再加上黨內初選派系角力嚴重，例如林岱樺雖在民調居首，卻傳出受到壓制，而陳其邁被指傾向支持邱議瑩，導致內部矛盾加劇；另一方面，新潮流系也試圖整合許智傑、賴瑞隆，但合作意願有限，顯示黨內尚無具壓倒性優勢的候選人。