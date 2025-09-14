台南市長選戰最新民調　謝龍介：不表態民眾多

中評社台北9月14日電／2026年台南市長選情競爭激烈，民進黨“立委”陳亭妃、林俊憲，及國民黨“立委”謝龍介等3人，都積極備戰。根據《東森民調》11日公布的台南市長初選民調，若由“林俊憲對上謝龍介”，林俊憲獲36.6%支持，領先謝龍介的31.6%，兩人差距不超過5個百分點。若由“陳亭妃對上謝龍介”，陳亭妃的支持度則來到43.2%，遠高於謝龍介的27.0%。不過，也有42%的民眾認為“無法選出、拒答”，持保留態度。謝龍介認為，整個台南的民眾想要改變，他在地方真正的感受到，所以不同意、不表態的會越來越多。



據《中時新聞網》報導，謝龍介日前在《政治琳龍say》節目中表示，這份民調可以看出，這段時間，林俊憲有上升，因為他看到數據分析，藍營的人支持陳亭妃的人很高，藍營支持林俊憲的人則很低。如果是純粹綠的選民，林俊憲是小贏，林俊憲才說國民黨議員都公開支持陳亭妃。



主持人平秀琳問，林俊憲說藍軍都支持陳亭妃，如果藍軍都回來支持謝龍介，謝龍介就贏林俊憲了。謝龍介接著表示，沒有，按照互比式民調，林俊憲還是輸陳亭妃，也就是說，陳亭妃、林俊憲跟他對比，林俊憲還是輸陳亭妃，林俊憲還是要再打拚。



謝龍介表示，他們是按部就班，整個台南民眾想要改變，他在地方真正的感受到，所以不同意、不表態的會越來越多。



該民調是由《東森新聞》委託雨晴民調公司執行，訪問地區涵蓋台南市全部37個行政區，抽樣方法採用隨機撥號，以中華電信住宅電話為母體，並加入末兩碼隨機處理，以涵蓋未登錄號碼，訪問共1072份。訪問對象為年滿20歲以上的市民，調查時間為2025年9月5日至7日。