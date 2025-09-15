韓專家評美韓首腦會談 初次成功爭議尚在

8月25日，美國總統特朗普（左二）在華盛頓白宮歡迎韓國總統李在明（右二）（新華社圖片） 中評社首爾9月15日電（記者 崔銀珍）2025年8月26日，韓國新一屆政府成立後，韓美兩國元首首次舉行會晤，標誌著韓國新政府外交的正式啟航。在本次會談之前，韓國總統李在明破例先訪問日本，與首相岸田文雄舉行首腦會談後，再赴美與特朗普總統會面。與此同時，李在明政府在展現韓美日同盟穩固性的同時，也在積極拓展對華外交。在韓美首腦會談前夕，韓國任命前國會議長朴炳錫為中國事務特使，並於24日通過中國外交部長王毅向國家主席習近平轉交了親筆信。隨著韓國政府正式啟動外交活動，李在明總統此次訪美成果及未來的外交動向備受關注。為此，中評社記者採訪了多位韓國外交與安全領域的專家，聽取了他們對本次韓美首腦會談的評價。以下為各專家訪談實錄：



首爾大學國際研究生院李賢泰教授表示，本次韓美首腦會談為雙方合作系好了“第一粒紐扣”。考慮到特朗普總統的個人風格，以及他在此前與其他領導人的會晤中展現出的強勢姿態，再加上韓國國內政治的複雜性以及美國右翼人士對李總統的擔憂，會談前的氛圍並不容樂觀。尤其是在會談開始前三小時，特朗普總統在社交媒體上發布了相關言論，引發了外界關於李總統是否會遭遇類似澤連斯基那樣的難堪，甚至導致會談破裂的擔憂。所幸，會談最終在和睦友好的氣氛中進行，雙方確認了共識並以友好的會面畫上了句號，僅憑這一點就可以說取得了成功。



誠然，真正重要的是具體的協商內容，但此次會談並未公布相關發表文件。在本次公開會談中，人們所關注的韓國在中美之間的外交走向等敏感議題並未被明確提及。不過，從李總統在CSIS（美國，戰略與國際問題研究中心）的講話與對話中，仍能找到可供參考的、關於未來協商方向的內容。李總統此次在CSIS的發言是其訪美行程的一部分，從某種意義上說，這雖是理所當然的結果，但也回應了中方通過特使團提出的“均衡外交”要求，表明韓國在目前現實情況下難以接受該立場。然而，如果縱觀李總統在CSIS的演講全文，可以發現，在強調新國際安全環境下加強韓美同盟的同時，他在演講稿的多處都對中國給予了考量，展現了極為謹慎的努力。

