韓國專家答中評　展望韓美同盟關係

中評社首爾9月16日電（記者 崔銀珍）當地時間2025年8月25日，在白宮橢圓形辦公室舉行的韓美首腦會談中，美國總統唐納德·特朗普在回應記者關於是否考慮削減駐韓美軍的問題時表示，他打算要求韓方把一些駐韓美軍“大型軍事基地”的土地所有權交給美方。他進一步補充道：“我們在建設這些基地上投入了巨額資金，雖然韓國也有所貢獻，但我希望擁有土地所有權。我們可以取消租賃協議，直接獲得我們部署大量軍隊的土地所有權。”針對這一言論，記者採訪了多位韓國代表性智庫的外交與安全領域專家，聽取他們對該表態的解讀與分析。



韓國國防研究院安保戰略研究中心首席研究員李昊昤博士表示，特朗普總統的著作《交易的藝術》講述了他在房地產領域取得成功的故事。此次言論也可視為他在書中所描述的談判技巧的一部分。為了強化駐韓美軍的任務與角色，以及提高韓國的防衛費分擔比例，他使用了令人震驚的措辭，意在施加壓力或提升自身的談判籌碼。從實質上講，領土所有權並非可以接受的選項。



世宗研究所安保戰略中心首席研究員金廷燮博士說，這番言論是在記者提問過程中突然提出的，屬於即興發言，預計他不會持續推動這一主張。事實上，特朗普總統過去也曾發表過類似言論，例如提出購買格陵蘭島、收回巴拿馬運河的控制權，甚至希望擁有加沙地帶的所有權等。從這一系列發言來看，他似乎時常流露出對外國領土的某種欲望。由於這些主張缺乏現實基礎，幾乎不可能實現，因此此次言論不會演變為重大外交爭議。



不過，通過這次發言可以看出，特朗普對駐韓美軍基地仍抱有一定的興趣。在其第一任期內，曾多次提出撤回駐韓美軍的構想，並據稱親自指示國防部長考慮相關方案。但從當前的表態來看，或許可以解讀為他已不再堅持全面撤軍的立場。未來即便出現部分裁軍，也不太可能達到接近“全面撤軍”的程度。此外，據悉特朗普總統在2017年訪問韓國時，曾乘坐直升機巡視規模龐大的平澤基地，該基地的建設規模與投資力度給他留下了深刻印象。因此，此次言論或許正是基於他對該基地價值的認知而提出的。

