多位韓專家答中評：重啟朝美會談暫難成

特朗普曾在2018年與金正恩在板門店會晤（網絡資料圖） 中評社首爾9月17日電（記者 崔銀珍）韓國總統李在明於當地時間8月25日，在與美國總統唐納德·特朗普舉行的首次韓美首腦會談中表示：“能夠解決（半島和平）問題的唯一人物就是特朗普總統。”他還補充道：“如果總統願意擔任‘和平締造者’，我將作為‘配速者’全力支持。”對此，特朗普總統笑著回應：“我們有望在朝鮮問題上取得重大進展。”兩國元首一致認為有必要重啟朝美會談。當李總統提出“希望總統能與金正恩會面”時，特朗普回應：“希望今年能夠實現會面。”



對此，朝鮮中央通訊社於8月27日發表評論，嚴厲批評李在明總統在訪美期間提出的“半島無核化”言論。在題為《暴露出患有“無核化妄想症”的偽善者的真實身份》的評論中強調：“作為國家尊嚴和體制的核武器，我們絕不會放棄。”並稱：“把全部國家主權奉獻給美國的韓國，是世界上獨一無二的政治乞丐。這樣一個國家竟然對我們的核問題妄加揣測，仍舊對所謂‘無核化’抱有虛妄期待，簡直是荒唐的幻想。”在此背景下，中評社專訪了多位韓國代表性智庫的外交與安全領域專家，聽取了他們關於朝美首腦會談的可能性、時間及前提條件等方面的意見。



韓國國防研究院安保戰略研究中心首席研究員李昊玲博士說，儘管有觀點認為，今年10月在APEC峰會期間，特朗普總統與金正恩委員長可能會像2019年6月30日在板門店會晤時那樣再次會面，但今年實現會面的可能性微乎其微。這有幾個原因：首先，烏克蘭戰爭是否結束將是最大的變數。由於朝鮮目前正尋求鞏固與俄羅斯的戰略關係，因此至少在戰爭結束之前，朝鮮將持續保持其強硬的反美立場。其次，明年朝鮮將召開第九次黨代會，而第八次黨代會的主要基調是在特朗普會談破裂後確立的“國防優先”政策。因此，在第八次黨代會後五年規劃即將結束的當前階段，朝鮮沒有理由再次與特朗普會面。朝鮮將通過第九次黨代會延續目前的強硬基調。



如果烏克蘭戰爭結束並達成和平協議，俄羅斯對朝關係可能會進入有所鬆動階段。屆時，朝鮮有可能利用美國，出現對話的可能性，但至少在今年是斷然不會發生的。然而，最終朝鮮還是不得不重返談判桌。目前的政策對金正恩政權構成了巨大的負擔。核武能力的提升和核武數量的增加最終將使朝鮮陷入難以承受的維持成本泥沼。當朝鮮在維持政權方面面臨成本負擔加劇的“痛苦時刻”時，就會走向對話的舞台。



特朗普總統可能不會對朝鮮提出任何條件。從他“在結束七場戰爭中發揮了重要作用”的立場來看，更是如此。此前在阿拉斯加舉行的美俄首腦會談，實際上並未取得任何實質性成果。正如他通過與普京總統的一張合影向全世界宣告自己扮演了“和平締造者”的角色一樣，只要能讓金正恩走上對話舞台，特朗普總統便可獲得政治上的勝利。金正恩委員長不可能不明白這種算計。他會警惕再次遭遇河內會談那樣的羞辱。他不會僅僅為了得到“聰明領導人”的讚揚而讓特朗普贏得政治勝利。

