不清楚、不確定　波蘭領空無人機事件撲朔迷離

中評社北京9月14日電／據央視新聞：當地時間9日夜間，大量無人機進入波蘭領空，波軍方緊急處置並擊落部分無人機。波蘭政府稱無人機來自俄羅斯，俄方則表示尚不能作此斷言。此後，多方陸續發聲，但事件依舊撲朔迷離。美國務卿魯比奧13日稱，目前尚不清楚無人機進入波蘭領空事件是有意為之，還是誤入。



美國務卿：不清楚事件是否特意針對波蘭



當地時間13日，美國國務卿魯比奧就日前無人機進入波蘭領空事件發布最新言論，稱該事件“不可接受、危險”，並在發言中使用“俄羅斯無人機”相關措辭。



魯比奧還說，目前尚不清楚無人機進入波蘭領空事件是有意為之，還是誤入。魯比奧強調，“無人機確實是被有意發射的，但問題在於是否特意針對波蘭。”他指出，若證據顯示無人機確系衝著波蘭而來，那將是“高度升級的舉動”。



11日，特朗普表示，“俄無人機”飛入波蘭“可能是個失誤”，相關言論遭波蘭總理圖斯克駁斥。圖斯克說：“我們也希望對波蘭的無人機襲擊是一個失誤，但它不是，我們都知道這一點。”



俄稱波蘭承認無人機或來自烏克蘭



12日，俄羅斯常駐聯合國代表瓦西里·涅邊賈在聯合國安全理事會一場會議上表示，波蘭近來就無人機進入其領空“匆忙對俄羅斯發起指責”，但迄今未公布任何證據。波蘭東部所報告的受損情況與無人機殘骸墜落痕跡相符，並非由爆炸襲擊導致。涅邊賈指出，波蘭自身也承認未在其境內發現無人機所攜帶彈頭，而且無人機可能來自烏克蘭境內。

