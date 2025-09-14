中評社香港9月14日電／美國國務卿魯比奧抵達以色列訪問，將討論以色列在加沙的作戰目標與具體計劃，並協調雙方立場。



香港電台報導，魯比奧啟程前向記者表示，總統特朗普對以色列空襲卡塔爾感到不高興，但兩國的盟友關係不會改變。美國與以色列會討論空襲行動，對加沙實現停火的影響。



以色列上星期二攻擊身處多哈的哈馬斯領導層，哈馬斯證實5名成員喪生，不包括領導層，事件引起多國不滿。總理內塔尼亞胡為行動辯護，指殺死哈馬斯高層將消除結束戰爭的主要障礙。