俄和白俄聯合作戰訓練 俄軍發射高超音速導彈
2025-09-14 16:38:03
中評社香港9月14日電／俄羅斯和白俄羅斯舉行聯合作戰訓練，俄羅斯向巴倫支海發射一枚“鋯石”高超音速巡航導彈。
香港電台報導，俄羅斯國防部又表示，傘兵部隊在機場將戰鬥裝備和物資，運上空軍伊爾-76軍用運輸機，模擬完成遠程飛行後，向假想敵後方實施空降，並完成既定戰鬥訓練任務。
代號“西方-2025”的演習由上星期五開始，為期5日，旨在檢驗兩國保障聯盟國家軍事安全的能力，及擊退侵略的戰備狀況。
