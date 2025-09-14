【
尼泊爾總理承諾從年輕人角度思考 終結貪腐
2025-09-14 16:50:04
中評社香港9月14日電／尼泊爾發生衝突至今造成全國72人死亡、另外仍有191名傷者留醫。日前就任的臨時政府總理卡爾基表示，致力終結貪腐，實現良政和經濟平等。
香港電台報導，卡爾基在政府大樓召開會議，先為在連日衝突中喪生的人默哀，隨後發表公開講話，表示雖然民眾推舉她領導臨時政府，但她不會在任超過六個月，會在明年3月的國會選舉前完成職責，再過渡給新一屆政府。
卡爾基又說，發起示威的Z世代要求政府打擊貪腐、實現良政和經濟平等，臨時政府會從這一代年輕人的角度思考，承諾致力達到目標。
