全國鐵路建設前8個月固定資產投資超五千億元

中評社香港9月14日電／金秋時節，東海之濱，甬舟鐵路全線控制性工程金塘海底隧道建設現場機械轟鳴。來自中鐵十四局的建設者搶抓工期進度，全力推進隧道進口端掘進施工。金塘海底隧道全長16.18公里，最大埋深達78米，是世界最長的海底高鐵隧道。



新華社報導，今年以來，中國多地鐵路項目建設優質高效推進。記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，今年1至8月，全國鐵路完成固定資產投資5041億元，同比增長5.6%，有效發揮對全社會投資的拉動作用，為全方位擴大國內需求、促進中國經濟持續回升向好注入新動能。



國鐵集團建設部負責人介紹，國鐵集團統籌運用資源力量，加快推進鐵路建設，取得積極進展，較好服務了區域經濟社會發展。今年1至8月，重慶至廈門高速鐵路重慶東至黔江段、重慶東站、鄭州至開封城際鐵路宋城路站至開封站段、昌九高鐵南昌東至何家線路所段、上海南站改造等工程竣工投產，進一步完善了區域路網布局，為沿線群眾出行提供便利。



與此同時，在建工程項目順利推進。各參建單位優化施工組織，強化安全質量、生態環保、工程投資控制，推進重點工程建設。在湖北，由中鐵十八局承建的滬渝蓉高鐵合武段大別山隧道掘進突破千米大關。大別山隧道全長14698米，穿越多條斷層破碎帶，是合武段最長隧道和控制性工程。在廣西，由中鐵二十五局承建的南防鐵路欽州至防城港段增建二線茅嶺江特大橋進入上部主體結構施工階段。茅嶺江特大橋是全線控制性工程，主跨達88米，跨越茅嶺江航道。



國鐵集團建設部負責人表示，下一步，國鐵集團將繼續聚焦服務國家戰略和區域經濟社會發展，優質高效推進鐵路重點工程規劃建設，加快構建現代化鐵路基礎設施體系，確保鐵路“十四五”規劃圓滿收官。