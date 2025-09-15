社評：東莞台博會啟示錄

中評社香港9月15日電（評論員 楊流昌）在百年變局加速演進的當下，2025年東莞台博會以“新業態·新動能·新融合”為主題，用一場經貿文化盛宴，向世界傳遞出清晰信號：兩岸經濟合作正突破傳統框架，在創新驅動與制度協同中邁向更高水平。這場展會不僅創下36億元採購意向、58家台灣機械同業公會企業參展等亮眼數據，更深層次折射出兩岸融合發展進入“質效並重”的新階段。



產業鏈重構中的兩岸共生新範式



當台中精密機械推出大陸定製版智慧車床，當泰國HOLA集團與東莞廠商簽下跨境訂單，一幅跨越地理疆界的產業協作圖景躍然眼前。本屆台博會首次設立的“AI主題館”與“亞洲台商館”，標誌著兩岸合作，正從單一產能輸出，轉向技術共研、市場共拓的立體化佈局。這種轉變，不僅體現在電子資訊產業占比超70%的結構性變化，更凸顯出兩岸在精密製造、生物醫藥等戰略性新興產業中的深度嵌合。正如東莞台商大廈所承載的，兩岸產業鏈早已形成“你中有我、我中有你”的命運共同體。



制度創新啟動的融合發展新動能



在《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》落地三周年之際，展會交出了一份沉甸甸的答卷：20項新政策紅利催生出莞台高新產業園等五大融合載體，台企新增數量五年激增五倍。這種制度創新的示範效應，正在重塑兩岸經濟互動規則。從“台商協會與台灣行業工會戰略對話”機制，到跨境金融服務平台，政策供給正從“碎片化優惠”轉向“系統性賦能”。當台灣青年創業者通過“台青進莞來”計畫獲得政策創投支持，制度創新已然轉化為可感知的發展機遇。

