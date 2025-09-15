中評鏡頭：東莞台博會的“饕餮盛宴”

來東莞台博會美食區，讓“舌尖一秒入寶島”（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月15日電（記者 盧哲）如果問，擁有十多年歷史的東莞台灣名品博覽會，除了產業交流合作之外，還有什麼最吸引展商和遊客？——“美食區”必須獲得提名。越來越豐富的美食種類、越來越專業的餐飲服務，每年都要來東莞台博會美食區讓“舌尖一秒入寶島”，幾乎成為台博會常客的共識。



由廣東省人民政府台灣事務辦公室、東莞市人民政府、全國台灣同胞投資企業聯誼會聯合主辦的2025年第十六屆東莞台灣名品博覽會11日至14日在東莞市廣東現代國際展覽中心舉行。本屆台博會以“強鏈融合，智創未來”為主題，展覽面積達3.3萬平方米，共設8大主題館、25個省（市）專館，參展企業超670家，展位超1880個，規模再創歷史新高。



自2010年創辦以來，東莞台博會始終肩負經貿合作、產業對接、人文紐帶、融合示範四大核心功能，經過十五年歷練，已發展成為兩岸規模最大的經貿交流活動、具有全國影響力的台資企業產品展銷平台。



而十五年來，東莞台博會帶來的寶島美食也愈加豐富。中評社記者在展會現場觀察，今年的美食區面積更大、展位更多、就餐區環境更加舒適美觀，食品種類也兼顧傳統與創新。



在繁忙的展會穿梭之餘，來美食區品嘗一份熱騰騰的地道台灣美食，無論是經典滷肉飯、蚵仔煎、烤腸還是香噴噴的燒烤、炸雞、炒飯，配上各式台式飲品，或者來一碗肉丸湯，“饕餮盛宴”般的感受，帶味蕾“一秒入台”——在兩岸商貿交流的同時，東莞台博會也用美食搭建了心貼心的橋梁。