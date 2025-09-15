東莞台博會閉幕 經貿合作人文交流雙豐收

2025年第十六屆東莞台灣名品博覽會9月11日至14日舉行（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月15日電 9月14日，2025年第十六屆東莞台灣名品博覽會（下稱“台博會”）圓滿閉幕。本屆展會規模創新高，在經貿交流、文化融合、青年互動等多方面創佳績，約54.1萬人次線上線下參會，超7000名採購商進場採購，達成採購意向40.1億元，連續16屆東莞台博會累計促成合作意向448.7億元。台博會為兩岸合作交流搭建起堅實橋梁。



本屆展會由廣東省人民政府台灣事務辦公室、東莞市人民政府、全國台灣同胞投資企業聯誼會聯合主辦，為期4天。作為廣東推動兩岸融合發展的重大平台，本屆台博會旨在落實《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（下稱《東莞兩岸方案》），助力台胞台企融入新發展格局，推動高質量發展。



本屆台博會以“強鏈融合，智創未來”為主題，展覽面積達3.3萬平方米，共設人工智能主題館、海峽兩岸青年創新創業館、海峽兩岸農業科技館、亞洲館等8大主題館，25個省（市）專館，台灣機械智能專區，台灣伴手禮專區，東莞台商品牌專區，重點呈現AI、電子信息、智能製造、生物科技、台灣“一縣市一爆品”等的名品，參展企業超670家，展位超1880個。



展會得到參展商和採購商的廣泛好評，眾多展商表示獲得訂單並簽訂新經銷商。組委會現場走訪調研發現，超90%的參展商表示明年將繼續參展並希望擴大參展面積。



主辦方表示，本屆展會有多個亮點。第一，參展規模歷史新高，兩岸合作根基更牢。

