快評：台灣地位確定 美拋未定論別有用心

中評社快評/美國在台協會（AIT）日前公然拋出“台灣地位未定論”，妄稱《開羅宣言》《波茨坦公告》等二戰文件“未決定台灣最終政治地位”，甚至污蔑中國“歪曲歷史”。此等謬論不僅是對國際公理的粗暴踐踏，更是對中美關係政治基礎的嚴重破壞，將台海推向危險邊緣。歷史與法理如山，不容美方信口雌黃。



台灣自古以來就是中國神聖領土不可分割的一部分。二戰期間，《開羅宣言》（1943）以中、美、英三國首腦共同聲明的形式莊嚴宣告：“日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島等，歸還中華民國。”《波茨坦公告》（1945）第八條再次確認：“開羅宣言之條件必將實施”。日本在《投降書》中明確承諾“承擔忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務”。1945年10月25日，中國政府依據這些具有國際法效力的文件正式接收台灣，宣告台灣光復，重歸中國版圖。這一系列具有法律約束力的國際文件，構成了台灣回歸中國堅實且最無可辯駁的法理基礎。AIT所謂“未定論”，是對歷史事實的徹底背叛。



1971年聯合國大會第2758號決議以壓倒性多數通過，明確“承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表”，並恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表。決議的核心是解決“誰代表中國”的問題，其邏輯前提正是台灣屬於中國。決議後，聯合國及其專門機構均將台灣標注為“中國台灣省”（Taiwan, Province of China）。這在國際法層面徹底排除了“兩個中國”、“一中一台”或“台灣獨立”的任何幻想。AIT的言論，是對聯合國憲章精神和國際社會普遍共識的公然蔑視。



美方在《上海公報》（1972）、《建交公報》（1979）和《八一七公報》（1982）中均明確承認“台灣是中國的一部分”，承諾奉行“一個中國政策”，不與台灣發展官方關係。AIT此番言論，是美方對自身政治承諾的嚴重倒退，是對中美關係政治根基的惡意掏空。其險惡用心，無非是在中美博弈加劇、貿易談判膠著之際，再次操弄“台灣牌”，企圖以台制華、阻撓中國統一進程。

