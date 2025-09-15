韓將調查公民在美被拘留期間人權遭侵害事件

在美被捕韓國公民獲釋，將乘包機返回韓國（圖片來源：央視網） 中評社北京9月15日電／據新華社報導，綜合韓聯社報導，韓國外交部14日就韓國公民日前在被美國移民與海關執法局拘留期間遭遇人權侵害一事表示，將徹底調查相關問題並採取必要措施。



報導援引韓國外交部相關人士的話說，韓國政府自韓公民在美被捕事件發生起就已向美方表達遺憾，並持續向美方提出在執法過程中韓國公民權益不應受到不當侵害的要求。韓國外交部一名官員表示，將與被拘留者所屬公司共同調查此次事件中是否存在任何侵犯公民人權或其他權利的不公正行為。



韓聯社當天曝光了一份被拘留者的“拘留日記”，其中記載了這名被拘留者遭受的多起不公正及惡劣待遇，例如拘留期間居住環境惡劣、被拘留者遭到美方人員嘲諷等情況。



另據韓國外交部消息，外交部第一次官朴潤柱當天在首爾與美國常務副國務卿克里斯托弗·蘭多舉行會談，就解決韓國公民在美被拘留及合作改善簽證制度等問題磋商。朴潤柱表示，韓企員工在美國拘留設施中遭遇不當待遇，不僅當事人深受其害，韓國國民也因這一事件受到巨大衝擊，對此表示遺憾，強烈要求美方採取切實措施，改善相關制度，防止類似事件再次發生。



美國移民執法人員4日在佐治亞州針對韓國現代汽車集團和LG新能源公司合作經營的一家電池工廠及相關承包商的突擊執法行動中，抓捕475名沒有合法身份的人，其中逾300人為韓國公民。被抓捕的韓籍員工於12日乘包機返回韓國。韓聯社報導稱，該事件發生以來，韓國民眾感到震驚、憤怒、恐慌。