柯克案緝凶鬧烏龍　美FBI局長陷輿論漩渦

9月10日，美國首都華盛頓白宮降半旗志哀。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月15日電／據新華社報導，涉嫌刺殺美國知名保守派活動人士查理·柯克的嫌疑人雖已被捕，對美國聯邦調查局（FBI）局長卡什·帕特爾就這一案件不當表現的質疑仍未結束。近來圍繞愛潑斯坦案文件處理方式、解雇“國會山騷亂”調查人員等事件，帕特爾治下的FBI已備受抨擊，如今因“緝凶烏龍”再陷輿論漩渦。



據美國多家媒體13日報導，帕特爾此番挨批主要緣於他本人過早發布“嫌疑人已被捕”的烏龍消息。



柯克10日在猶他州奧勒姆市遭槍擊身亡後數小時，帕特爾就在社交媒體宣布FBI已經羈押了一名涉案人員。讓公眾困惑的是，幾乎同時，猶他州州長斯潘塞·考克斯在一場新聞發布會上說，凶手仍然在逃。當時衹有與案件相關的一名人員遭FBI問詢。兩個小時內，帕特爾再次發帖說，此人已被釋放。直到11日晚，距離柯克遇害近36小時後，嫌疑人泰勒·魯濱遜才被捕。



此外，帕特爾11日下午在一個視頻會議上大發雷霆甚至“爆粗口”，也被美國媒體廣為報導。美國有線電視新聞網援引多名未署名的知情人士說法報導，帕特爾在會上指責FBI探員未及時向他提供信息，尤其是最初在夜間發現嫌疑人的監控圖像時沒有叫醒自己。帕特爾的怒火直指猶他州首府鹽湖城負責探員，後者剛上任不久。



報導援引多名現任或前任執法人員消息說，近期FBI數十名高層人員先後遭裁撤，其中不少人有數十年的緝凶經驗，包括FBI駐鹽湖城辦事處前負責人，這或許影響了柯克遇刺案調查的效率。



就在柯克遇刺案發生當天，3名在8月被裁的FBI前雇員發起訴訟，指控帕特爾、FBI及其上級機關聯邦司法部發起“報復行動”、在無正當理由的情況下解雇了他們。在特朗普今年1月重新入主白宮前，FBI曾多次對他進行調查，包括2016年美國總統選舉“通俄門”、2021年“國會山騷亂”和2022年海湖莊園“密件風波”相關調查。特朗普指責司法部和FBI出於政治動機對其進行不公正調查。



按照美聯社的說法，柯克遇刺案暴露出FBI因內部人員變動和政治鬥爭而四分五裂的現實，而今年2月才上任的帕特爾的領導能力受人質疑。



柯克生前與帕特爾關係密切，兩人都被視作特朗普的鐵杆支持者。先前對帕特爾的批評主要來自反特朗普陣營，如今即使保守派圈內對帕特爾也多有不滿。保守派智庫曼哈頓研究所高級研究員、知名右翼活動人士克里斯托弗·魯弗12日在社交媒體X發帖呼籲“換人”：“共和黨人該評估帕特爾適不適合領導FBI了。”