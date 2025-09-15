美法官：聯邦政府大規模解雇試用期員工非法

華盛頓特區美國地方法院法官賈·科布於當天作出初步裁定，暫時阻止總統特朗普罷免美聯儲理事莉薩·庫克。（圖片來源：央視網） 中評社北京9月15日電／據新華社報導，美國加利福尼亞州北區聯邦地區法院法官威廉·阿爾蘇普12日裁定，美國人事管理局此前要求聯邦政府各機構大規模解雇試用期員工的指令非法。



裁決說，人事管理局無權指令其他機構解雇試用期員工，其指令及依據該指令的解雇行為均違反《行政程序法》。此前該法官就此案發布的初步禁令被確認為永久禁令。如被告不同意相關裁定，可提出上訴。



阿爾蘇普還要求相關政府機構，不得遵循人事管理局的解雇指令，並應在11月14日前更新已被解雇人員的人事檔案，並寄送通知信函，說明他們被解雇並非基於（不良）績效或行為。



截至目前，白宮方面暫未對加州上述裁定予以回應。



特朗普政府上任後推進各個聯邦機構大規模裁員，已引發多起法律訴訟。今年2月，美國人事管理局頒布指令，要求各政府機構解雇未被認定為“關鍵任務”崗位的試用期員工。據估計，約2.5萬名試用期政府雇員受到影響，多個工會、非營利組織等就此提起訴訟。阿爾蘇普曾就此案發布初步禁令，要求在訴訟期間相關機構恢復被解雇員工的職務，但最高法院隨後通過緊急審理程序中止了該初步禁令。白宮方面當時指稱，阿爾蘇普無權作出上述裁決，裁決企圖侵犯行政權。