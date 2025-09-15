拉美地區首個孔子學院聯盟在巴西成立

中評社北京9月15日電／據新華社報導，由巴西14所孔子學院組成的巴西孔子學院聯盟（以下簡稱聯盟）日前在聖保羅州立大學孔子學院正式成立。



當地時間12日，巴西14所孔子學院代表與11所巴西合作院校領導共同見證聯盟成立。這是拉美地區首個孔子學院聯盟，聯盟首任主席將由聖保羅州立大學孔子學院巴方院長保利諾出任。



中國駐巴西大使館公使邢文聚在活動致辭中說，語言與文化交流在深化中巴兩國戰略合作、增進民心相通中作用日益凸顯。希望聯盟深化校際合作，為中巴關係發展注入新動力。



聖保羅州立大學校長馬伊莎·富爾蘭表示，聯盟成立將有助於整合優勢資源，提升中文的教學質量與社會影響力，校方將為聯盟發展提供堅實支持。



保利諾說，聯盟將發揮院校協同效應，推動教學、師資與文化項目聯動，促進巴中文化交流與教育合作的可持續發展。



湖北大學校長劉建平在視頻致辭中表示，作為聖保羅州立大學孔子學院的中方合作院校，湖北大學將積極參與聯盟建設，使其成為中巴關係的“助推器”。



中國教育部中外語言交流合作中心主任鬱雲峰在儀式活動中說，孔子學院在國際中文教育和中外交流中發揮了獨特作用。聯盟應堅持因地制宜、以學員為中心，建設教學、科研、本土化等方面人才培養示範平台。



儀式上，中國國際中文教育基金會、巴西孔子學院聯盟和巴西中資企業協會簽署戰略合作諒解備忘錄，中外語言交流合作中心分別與巴西利亞大學、托坎廷斯聯邦大學簽署合作協議。