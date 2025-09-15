卡塔爾今主辦峰會　譴責以色列空襲多哈

以色列9日對卡塔爾首都發動襲擊，將目標對准在當地進行加沙停火談判相關磋商的哈馬斯領導人，造成6人死亡。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月15日電／據大公網報導，綜合法新社、半島電視台報導：針對以色列在卡塔爾首都多哈發動襲擊，卡塔爾13日宣布，將於15日主辦一次阿拉伯和伊斯蘭國家領導人峰會，以譴責以色列在多哈的襲擊，並展示這些領導人對卡塔爾的支持。



卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德14日發表講話，表示與會的阿拉伯國家譴責以色列的“野蠻襲擊”，支持卡塔爾為維護主權採取的合法措施，卡塔爾將採取嚴厲且堅決的措施予以回擊。



卡塔爾外交部發言人馬吉德.安薩裡13日表示，15日的會議將審議“一份關於譴責以色列襲擊卡塔爾的決議草案”，決議草案定於14日的部長級會議上起草。他表示，這次峰會反映了“面對以色列的懦弱侵略，阿拉伯和伊斯蘭國家廣泛支持卡塔爾，堅決反對以色列的國家恐怖主義”。出席會議的領導人包括伊朗總統佩澤希齊揚、伊拉克總理蘇達尼。



以色列9日對卡塔爾首都發動襲擊，將目標對准在當地進行加沙停火談判相關磋商的哈馬斯領導人，造成6人死亡。美國國務卿魯比奧14日抵達以色列進行訪問，討論以軍在加沙的行動，並同以色列總理內塔尼亞胡在耶路撒冷一同參觀了哭墻。



內塔尼亞胡稱，魯比奧的訪問體現了“美以關係的韌性”，“就像我們剛剛觸摸的哭墻一樣堅固。”魯比奧此前表示，美國對以色列這次襲擊感到不滿，但這項行動不會改變美以兩國的盟友關係。



與此同時，以軍持續襲擊加沙地帶。據半島電視台消息，自14日凌晨以來，以色列的襲擊已造成至少48人死亡。