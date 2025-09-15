羅馬尼亞緊急出動戰機　應對無人機闖入領空

羅馬尼亞空軍的兩架F-16戰機緊急升空。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月15日電／據大公網報導，綜合法新社、路透社報導：羅馬尼亞國防部13日表示，俄羅斯對烏克蘭邊境基礎設施發動襲擊時，一架無人機短暫闖入羅馬尼亞領空，迫使軍方緊急出動戰機。



羅馬尼亞國防部13日發布聲明說，一架低空飛行的無人機當天闖入羅馬尼亞領空。羅馬尼亞緊急出動兩架F－16戰機，隨後又調遣兩架歐洲“台風”戰鬥機，並提醒多瑙河畔靠近羅烏邊境的居民躲避。聲明說，羅馬尼亞戰機持續追蹤這架無人機，直到後者在奇利亞維切村西南方20公里處，從雷達屏幕上消失。



羅馬尼亞國防部表示，該無人機並未出現在人口稠密區，也未造成安全問題。該機被F－16雷達鎖定後不久便消失，正在確認是否在羅馬尼亞境內墜毀。羅馬尼亞作為歐盟與北約成員，與烏克蘭共享數百公里邊界。自俄烏衝突2022年爆發以來，羅馬尼亞境內已多次發現俄製無人機殘骸。同日，波蘭東部盧布林市因無人機威脅關閉機場並部署戰機。此前，波蘭在北約支援下擊落多架侵入領空的俄羅斯無人機，這是俄烏衝突爆發以來首次有北約成員國在境內開火。作為回應，北約12日宣布加強歐洲東翼防務計劃。



烏克蘭總統澤連斯基在社交平台X發文稱，“這是俄羅斯明顯擴大戰爭的行動。必須對俄羅斯實施更多制裁和貿易關稅，並加強集體防禦。”另外，烏克蘭國防部長什梅加爾當地時間13日透露，若俄烏衝突持續，烏克蘭2026年將至少需要1200億美元（約合9340億港元）國防開支。什梅加爾強調基輔已經啟動與歐盟及北約成員國的協商，目標是希望盟友能夠提供約600億美元的資金援助。