南僑機工後人講述父輩回國參與抗戰往事

南僑機工陳金福回國時的護照相片（現藏於雲南省檔案館）。（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京9月15日電／據人民日報海外版報導，“這條路，總讓我情不自禁地覺得，父親離我很近。”穿越大半個中國，在北京定居了20年的陳渝萍，每年都會千裡迢迢前往滇西南。她的父親——南僑機工陳金福就葬在滇緬公路邊。



今年8月，陳渝萍開車來到滇緬公路走走看看，一路都是高速路、柏油路。“80多年前走這段路，我的父親開車要七八天，現在只要八九個小時。真是滄海桑田一樣的變化！”



在中國抗戰史上，南僑機工是一個感人至深的群體。抗戰時期，3200多名東南亞華僑青年，響應愛國僑領陳嘉庚號召，報名參加南洋華僑機工回國服務團，以自己的生命、鮮血和汗水，在華僑愛國史上譜寫出壯麗篇章。來聽南僑機工陳金福之女陳渝萍講述父輩的抗戰故事。



勇闖四個“生死關”



在滇緬公路奔波，南僑機工平均駕車行駛一公裡，就有人犧牲在路上



陳金福，廣東惠陽人。6歲時，他和姐姐跟隨父親逃荒離開了家鄉，途中父親病故，姐弟失散。陳金福幾經飄零，來到南洋，11歲進入汽車修理廠當學徒。在加入南僑機工前，他一直在南洋晶華汽車修理廠做機修工。



抗戰期間，中國沿海口岸及對外交通要道先後淪陷，1938年新開辟的滇緬公路，成為戰時中國唯一的國際救援物資輸送通道。但難題隨之而來，當時國內嚴重缺乏熟練的汽車駕駛員和修車技工，導致大批物資難以運送回國。愛國僑領陳嘉庚隨即發布通告，在南洋公開征募機修人員和司機回國救援。短短數月間，3200多名青年報名，他們當中既有富商子弟，也有技術工人，有橡膠園園主，也有出租車司機，都在南洋過著比較安穩的日子。“明知回國困難很多，明知就是上前線，但我的父親毅然報名。”陳渝萍說。



陳金福是第八批從新加坡回國的。他們先到越南，從越南坐火車到達雲南昆明。在昆明經過培訓，再分到各個運輸大隊。

