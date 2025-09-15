紀檢監察機關高質量推動“兩重”建設

中評社北京9月15日電／據中國紀檢監察報報導，7月30日，中共中央政治局會議指出，高質量推動“兩重”建設，激發民間投資活力，擴大有效投資。近期，國家發展改革委安排超3000億元支持2025年第三批“兩重”建設項目。至此，今年8000億元“兩重”建設項目清單已全部下達完畢。



“兩重”建設包括國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，是黨中央著眼強國建設、民族復興全局作出的一項重大決策部署，事關國家安全和民生福祉。各級紀檢監察機關認真落實中央紀委國家監委有關部署安排，立足職能職責，把精準監督嵌入“兩重”項目建設全周期，以高質量監督護航“兩重”項目廉潔建設、高效推進。



緊盯項目實施，協同聯動找准監督“切入點”



“兩重”建設既利當前，更重長遠。各級紀檢監察機關堅持從政治上看、從政治上抓，把政治監督融入全面深化改革具體部署，加強對“兩重”項目實施情況監督檢查。



中央紀委國家監委駐國家發展改革委紀檢監察組深入貫徹黨中央重大決策部署，深刻認識加強“兩重”監督工作的重要意義，把監督工作實效作為堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的具體體現。



發揮派駐監督“探頭”作用，督促駐在單位落實責任。駐國家發展改革委紀檢監察組督促國家發展改革委深刻領會、準確把握黨中央戰略意圖，有力有效發揮牽頭抓總作用，統籌“硬投資”項目實施、資金使用和“軟建設”政策執行、改革實施等工作。深化運用“項目＋單位”監督工作機制，結合駐在單位相關職能部門職責任務，細化監督項目、明確責任單位、定期調度進展，通過貼近式監督，全方位傳導責任壓力。



制定監督工作方案，找准監督“切入點”。根據監督工作方案，駐國家發展改革委紀檢監察組堅持目標導向，圍繞重點任務及工作要求，找准監督切入點和工作抓手，抓主抓重、精準發力、以點帶面，推動工作整體落實；堅持問題導向，聚焦薄弱環節和廉政風險點，著力發現問題、解決問題，以促改促治推動治理效能提升；堅持系統觀念，發揮監督牽頭作用，協同聯動相關紀檢監察機關推動各級各類監督形成合力，監督保障“兩重”項目順利實施。

