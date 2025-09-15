《國家網絡安全事件報告管理辦法》答記者問

中評社北京9月15日電／據中國網信網消息，近日，國家互聯網信息辦公室公開發布《國家網絡安全事件報告管理辦法》（以下簡稱《辦法》），自2025年11月1日起施行。日前，國家互聯網信息辦公室有關負責人就《辦法》有關問題回答了記者提問。



一、問：請介紹一下《辦法》的出台背景？



一是控制和減少網絡安全事件造成的損失和危害。近年來，各類網絡安全事件頻發，影響範圍和危害程度不斷升級。從網絡安全事件應急處置工作實踐來看，發生網絡安全事件後，及時向有關部門報告，有利於及時處置網絡安全事件，防止危害擴大或產生不良社會影響。



二是細化完善《網絡安全法》等法律法規中有關規定的客觀需要。《網絡安全法》第二十五條明確，網絡運營者應當在發生危害網絡安全的事件時，按照規定向有關部門報告。《辦法》作為專門規定，為網絡運營者明確了網絡安全事件報告的具體要求。



三是借鑒國際通行做法。網絡安全事件報告是國際慣例，近年來，美國、歐盟、澳大利亞、印度等均通過立法或指令建立強制性的網絡安全事件報告義務，明確網絡運營者事件報告時限等要求。



二、問：什麼是網絡安全事件？



《辦法》所指網絡安全事件是指由於人為原因、網絡遭受攻擊、網絡存在漏洞隱患、軟硬件缺陷或故障、不可抗力等因素，對網絡和信息系統或其中的數據和業務應用造成危害，對國家、社會、經濟造成負面影響的事件。

