“撈偏門”？間諜讓你掉坑

（圖片來源：國家安全部微信公眾號） 中評社北京9月15日電／據國家安全部微信公衆號報道，在追求幸福生活的路上，需要牢記“一分耕耘、一分收獲”，任何想通過“走捷徑”“撈偏門”一夜暴富的做法都是對寶貴年華的浪費，更有可能走向違法犯罪的深淵。近日，國家安全機關破獲一起境內人員為謀取不當利益，實施團夥間諜犯罪的案件。



好逸惡勞，自入歧途



曹某、夏某、張某三人是務工中結識的好友，平日裡以兄弟相稱。然而兄弟三人因長期瀏覽境外網絡上的“灰產群”，逐漸不滿足於正常工作帶來的報酬收入，認為憑借自己的“聰明”，可以在“灰色產業”中找到掙大錢的“捷徑”。一次偶然的機會，曹某在境外網絡平台上結識了一名境外間諜情報機關人員。對方與曹某“一見如故”，並熱情地向曹某提供了一份搜集境內軍事目標信息的工作，許以高額報酬。盡管曹某十分清楚這其中的犯罪性質，也明確知道對方是境外間諜情報機關人員，但面對金錢的誘惑，曹某還是選擇將國家安全和法律拋之腦後，主動充當起對方的“馬前卒”，按照對方的指示在境內某重點軍事區域附近設立“觀察哨”，並定期向對方報送我重要軍事目標動態信息。更令人匪夷所思的是，曹某對這番間諜犯罪行為不僅不加掩飾，反而主動向該境外間諜情報機關人員介紹夏某、張某，並拉攏二人入夥，把自己的好友也引上了犯罪的邪路。



鋌而走險，惶恐不安



曹某、夏某、張某對自身間諜行為的犯罪性質有著充分的認識。為防止被發現，他們三人分別居住在不同的地點，相約使用境外加密通聯軟件進行聯絡，甚至還自購了外賣服、釣魚竿等物品，企圖掩飾犯罪行為。盡管採取了種種措施，但三人因犯罪而導致的內心不安仍與日俱增。到案後，他們坦言“自己是別人眼中的‘五十萬’，時刻都在擔心被舉報”“沒有睡過一天安穩覺”。



令人惋惜的是，即便內心有著強烈的煎熬，曹某等三人仍沒有選擇向國家安全機關自首，自認為他們所塑造的“外賣員”“釣魚佬”等人設天衣無縫、心存僥幸。殊不知，法網恢恢，疏而不漏，國家安全機關很快就掌握相關情況並採取措施。最終，曹某、夏某、張某因犯間諜罪，為境外刺探、非法提供國家秘密罪，分別被判處有期徒刑十七年、十三年和九年。

