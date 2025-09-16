港中學生職涯規劃資訊不足　工聯會提八建議

工聯會青年事務委員會15日舉行記者會（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月16日電（記者 盧哲）香港工聯會青年事務委員會15日舉行記者會發布“青年就業發展問卷調查”結果。調查顯示，逾六成受訪者表示不瞭解工作職業路徑及相關學歷要求，認為現時行業資訊不足，難以就未來發展進行規劃。工聯會青年事務委員會提出八項建議促請政府加強對青年就業的支援，包括設立統一行業資訊平台、加強初中生多元職涯規劃、擴展升學就業諮詢服務、推動八大中心領域培訓及支援等。



為瞭解香港青年對職業生涯規劃的情況，工聯會青年事務委員會（青委）於8月至9月透過街頭訪問“青年就業發展問卷調查”及焦點小組訪談的形式，成功訪問207名中學生。調查發現60%受訪中學生表示不瞭解工作的職業路徑以及學歷或專業資格要求（62.1%），並有超過6成（64%）中學生認為現時行業資訊不足，難以就未來發展進行規劃。



在當天的記者會上，香港特區立法會議員、工聯會副理事長、青委主任陳穎欣表示，問卷結果中71%的受訪者從家人、朋友、老師等身邊人接觸行業的資訊，46.9%經社交平台，27.5%透過電視廣告及學校接觸行業的資訊，青年接收的資訊不全面。但受訪者均表示，行業的形象會直接影響青年的入行意願。



陳穎欣建議，為青年提供多元職涯諮詢，擇業指導、專業輔導及提供最新的就業市場資訊等服務，確保人才及工作崗位上有充分對接。陳穎欣說，現時政府雖然有生涯規劃資訊網站，但所涵蓋的職業並不夠全面，搜索引擎的設計亦相對簡單。使用者只能透過輸入關鍵字或行業分類去作檢索。參考焦點小組青年的建言，建議政府豐富現有數據庫，提供多元的行業資訊及清晰晉升路徑，同時加入分類工具，優化現有搜索引擎，讓青年可按自身條件及需要，尋找適合自己的工作。