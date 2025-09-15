潮州鼓、英歌舞　布達佩斯掀起“中國風”

7月31日，演員在表演舞劇《英歌》。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月15日電／據新華社報導，14日，來自中國潮州的潮響鼓社與匈牙利禪武聯盟攜手簽署合作備忘錄，以武術為紐帶，共同創建匈牙利潮州文化國際傳播基地。



“這不僅是中匈文化交流的新起點，更是武術與潮州文化在歐洲攜手並進的重要時刻。我們期待將二十四節令鼓、潮州民俗與武術文化相融合，在匈牙利乃至歐洲開創一種全新的文化呈現方式，推動中華文化在歐洲更好地傳播，也為中匈兩國人民友誼注入新的力量。”匈牙利禪武聯盟副會長麥克·山多爾說。



匈牙利禪武聯盟成立於2003年，為國際禪武聯盟歐洲總部。截至目前，匈牙利禪武聯盟擁有15個會員單位，包括中華武術、太極、傳統中醫、茶藝、書法、舞獅舞龍、現代武術以及散打等眾多中華傳統文化項目。



據悉，禪武聯盟每年都會舉辦全國性武術比賽與多樣化的文體訓練營，讓學員在習武修身、提升技藝的同時，近距離接觸並親身體驗中華傳統文化。



在以潮綉、潮州木雕、潮州手拉朱泥壺等為背景的活動現場，匈牙利武術學員操練起節令鼓和英歌舞，個個身手不凡。



潮響鼓社社長李康迪表示：“我們會委派國內教練過來指導匈牙利學員，借助禪武聯盟的禪武文化日、國際禪武傳統功夫競技武術大賽暨中國文化周等活動，讓潮州鼓樂的節奏、英歌舞的韵律與中華武術的招式同頻共振，讓中國文化與匈牙利的風土人情交相輝映。”