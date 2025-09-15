世界摩托車越野錦標賽亞洲唯一分站在沪舉行

赫林斯在比賽中。主辦方供圖（圖片來源：新華社） 中評社北京9月15日電／據新華社報導，14日，2025世界摩托車越野錦標賽（MXGP）中國上海站在上海市奉賢區海灣鎮完賽。在MX2組比賽中，比利時車手克嫩奪得冠軍；競爭激烈的MXGP組冠軍則歸屬荷蘭車手赫林斯。



赫林斯賽後接受採訪時表示：“感謝我的對手，現場的氛圍很不錯，我喜歡成為一名勝利者。”



本站是本賽季亞洲唯一的分站賽，也是賽事日曆上的倒數第二站。賽道全長1.65公里，包含15個技術彎道與18段坡度組合設計，最高坡達5米，最長飛躍直道達66米。賽道設計師加布裡埃爾·傑西表示，這條賽道不僅是“從零打造”，更具備鮮明的技術特色。高落差飛坡、復合節奏彎等地形極富挑戰性，可以讓觀眾近距離感受“騰空飛躍”的震撼。



MXGP的影響力不僅在於競技層面，更是推動區域“文旅商體展”融合與玩轉“票根經濟”的重要載體。本次賽事，奉賢區聯動城市資源，推出系列嘉年華活動，展現城市風貌與人文魅力，最大限度豐富觀眾的觀賽體驗。



上海和匯體育賽事策劃有限公司副總經理黃一豪表示，首屆奉賢區戶外運動生活節與本站比賽同期揭幕，在此掀起一場“速度與激情”和城市嘉年華的激情碰撞。整個生活節融合了二次元文化、跨界聯名、沉浸式科技互動、極限運動體驗、潮流音樂表演、特色美食和供銷好物市集等多種元素，為觀眾帶來集娛樂、購物、科技、運動、文化與社交於一體的全方位體驗。