加勒比海上的美國霸權主義陰霾

9月1日，委內瑞拉總統馬杜羅在首都加拉加斯舉行的新聞發布會上講話。（圖源：新華社） 中評社北京9月15日電／據新華社報導，美國與委內瑞拉之間軍事緊張持續，加勒比海域劍拔弩張。美軍持續增加在加勒比海域軍事部署，5架F-35戰機13日抵達與委內瑞拉隔加勒比海相望的波多黎各一處軍事基地。委內瑞拉則加強國內戰備，以應對可能的入侵。



拉美專家認為，美國以“緝毒”為名對委施壓，意在顛覆委內瑞拉政權，同時謀求繼續增強在拉美地區的掌控力。對於美國的“門羅主義”霸權思維，拉美國家集體說“不”。



加勒比海域“大軍壓境”



美國近期對委內瑞拉持續施壓。8月，美國以“涉嫌通過犯罪組織向美國輸送毒品”為由，懸賞5000萬美元緝拿委總統馬杜羅；隨後又以“打擊拉美販毒集團”為由，在委附近加勒比海域部署多艘軍艦。馬杜羅說，8艘總計攜帶1200枚導彈的美軍戰艦和一艘核潛艇正“瞄准”委內瑞拉，給委方造成100年來“最大威脅”。



進入9月，美國動作進一步升級。美軍2日在南加勒比海襲擊一艘據稱“從委內瑞拉出發的運毒船”，打死船上11人，但未就美方說法公開任何證據。委方譴責美軍此舉是“未經法定程序的謀殺”。



五角大樓4日稱兩架委軍戰機從加勒比海上一艘美軍戰艦附近飛過，指責這是“高度挑釁舉動”。美國總統特朗普聲稱，委方戰機如果把美國軍艦“置於危險境地，將被擊落”。



美國駐圭亞那使館7日發布兩架美軍戰機當天低空飛越圭亞那首都喬治敦的視頻，聲稱表達對圭亞那的“持續支持”。圭亞那與委內瑞拉圍繞油氣、礦產等資源豐富的埃塞奎博地區的主權歸屬，長期存在爭端。



13日，委內瑞拉政府指責一艘美國驅逐艦在委專屬經濟區內非法截停一艘委方漁船，並扣押漁船長達8個小時。此外，據報導，美國下令在海外屬地波多黎各增派10架F-35戰機，其中5架已於13日抵達。

