我們還能再去加沙嗎？

這是9月7日在以色列與加沙邊境地區拍攝的以軍車輛和人員。（圖源：新華社） 中評社北京9月15日電／據新華社報導，2005年夏天，一股希望之潮席捲了我們在加沙地帶的家園。這種感覺如今看來幾乎是陌生的，我甚至懷疑它是否真實存在過。



那段時間，作為一名年輕記者，我密切追蹤時任以色列總理沙龍推行的加沙單邊撤離計劃，向編輯部發回一線報導。然而，未來似乎懸而未決。



猶太定居者們拒絕離開象徵著以色列占領“功績”的定居點。終於，他們在以軍士兵的注視下告別定居點。2005年9月12日，最後一批以軍士兵撤離，如同留下一塊空白畫布，我們滿懷希望在這塊畫布上勾畫一個嶄新的加沙。



對加沙人而言，這不僅僅是一場政治事件，更是關乎生存的轉折。



在此之前，我的生活，以及所有加沙人的生活，都被令人窒息的占領所定義。即便外出進行一次簡單的新聞採訪，都要在以軍檢查站經受持續恐懼的折磨，因為以軍士兵有權羞辱或逮捕我。



以軍撤離加沙後的最初幾天里，加沙地帶充滿了喜悅。以往由於軍事檢查站而經常發生擁堵的加沙高速公路上，到處都是慶祝的遊行隊伍。裝飾著巴勒斯坦國旗的汽車在城里穿梭，喇叭聲響徹雲霄。



人們首次進入猶太人撤離後的定居點，這一幕令我難忘。多年來，這些定居點一直是禁區，是隱藏在圍欄和瞭望塔背後的另一個世界。那是一個意義深遠的時刻，就像我們終於拿回了屬於自己的東西。



然而，2005年9月加沙人的喜悅和憧憬只是曇花一現。以色列撤離加沙後，加沙出現了政治真空，並演變成內亂。

