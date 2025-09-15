陳美寶：網約車調高車齡保供應

中評社北京9月15日電／據大公報報導，運輸及物流局局長陳美寶表示，規管網約車服務，首要考慮安全保障，亦要維持供應，對網約車的車齡要求，由原先的7年上調至12年，是讓市場上有更多選擇，當局亦不會考慮以競投方式分配牌照，以免淪為炒賣工具。



特區政府提交規管網約車服務條例草案，已於本月5日刊憲。陳美寶昨日在媒體表示，有網約車平台反映，如果車齡以7年為上限，超過一半正提供服務的車輛未能達標。



不考慮以競投形式發牌



參考海外經驗，車齡限制一般維持在10至13年，相信新安排可作出平衡，大部分平台有一定的車輛和司機供應，日後措施落地時能有效運作。



至於非車隊的士車齡無限制，的士車隊車齡規管卻較網約車嚴，加入車隊時車齡不得超過三年，整個牌照期內車齡不得超過十年，陳美寶強調，的士車隊的定位是市場上的“領頭羊”，的士車隊和網約車是共存互補，各有優勢，車隊在透過網約平台接單的同時，亦可在街站接載乘客等，而此類優勢是網約車沒有的。



陳美寶亦指出，政府未必適合太仔細訂明個別時段的車輛數目，需要信奉市場力量，避免影響現有供應。至於網約車車輛發牌數量，陳美寶重申會以總量限為主。運輸署署長有權合適分配網約車車輛許可證，確保維持服務質素，當局不希望網約車服務演變成租務市場或淪為炒賣工具，因此不會考慮以競投方式分配，避免影響政策初心。

