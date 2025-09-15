“早C午T”　搶占全時段消費

兩家茶飲品牌店舖緊緊相鄰，行業競爭激烈。（圖片來源：大公報） 中評社北京9月15日電／據大公報報導，“新茶飲和咖啡已形成‘雙子星’組合，成為最受新生代消費者青睞的兩個品類。”中國食品產業分析師朱丹蓬認為，作為新生代參與最高、消費最多、消費頻次最快的兩個品類，品牌會更注重布局“茶咖兩條腿”，這一趨勢也將促進形成現製飲品的最終競爭格局。同時，這兩大品類能夠在消費時段、消費人群上形成互補，二者的供應鏈又能高度協同。



新茶飲規模料突破2000億



在浙江杭州一商務區附近不足百米的商業街區上，匯集了十幾家茶飲與咖啡品牌店舖。工作日下午，到店消費顧客不多，但每家店舖門口都有外賣員排隊等單，還不時催促著店員。“每天早上十點和下午三點左右是最忙的，現在天氣熱，大多是外賣單，有時候一下子會湧進來幾十單。”蜜雪冰城的工作人員表示，自從推出咖啡以來，銷量不錯。“早上點咖啡的比較多，可能為了提神吧，下午茶時間奶茶銷量更高。”



在社交媒體上，不少人將“早C（咖啡）午T（茶飲）”稱為上班族必備兩件套。有數據顯示，2024年中國人均年飲用咖啡數量為22.24杯，預計2025年產業規模將達3693億元（人民幣，下同）。而新茶飲的內地消費市場規模也不容小覷，預計到2025年也有望突破2000億元。這也是一眾茶飲、咖啡品牌互跨賽道的信心來源。



當茶飲與咖啡的邊界開始消融，當“早C午T”成為消費習慣，一場搶占全時段、全場景的消費革命也開始爆發。星巴克中國首席增長官楊振表示，在“非咖”場景下構建完善的產品矩陣，不僅能夠靈活打造多樣化的產品組合與獨特的消費體驗，滿足顧客日益多元化的需求，還能提升午間和晚間時段場景消費。