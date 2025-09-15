中評社北京9月15日電／網評：香港國際金融中心地位穩如磐石



來源：大公報 作者：劉亮



《經濟日報》日前發表題為《金融中心地位穩如磐石》的署名文章，指出香港國際金融中心地位穩如磐石，由治及興的氣象正在壯大升騰。轉發全文如下：



在香港連日採訪，聽到最多的三個字就是“回來了”，說的是香港金融中心地位進一步鞏固且有了提升。由於之前曾有過成交量等部分指標的低迷，所以形象地稱之為“回來了”。



一個是金融指標回來了。以股市為例，2024年恒生指數上升18%，今年以來又上升了接近30%，平均每天成交量約2500億港元，同比增長1.3倍。IPO（首次公開招股）募資額已經超過1300億港元，再融資額超過3400億港元，都比去年同期大幅上升。銀行存款也上升接近8%，接近18.7萬億港元。根據香港證監會發布的調查，去年香港管理的資產總值按年增加13%至超過35萬億港元，是本地生產總值的11倍，淨資金流入更達7050億港元，按年上升超過八成。



一個是專業人士回來了。這里邊又分兩個層次，一個是部分曾經離港的金融服務業人士回流，一個是新引進的人才源源不斷補充進來。反映到數據上，香港證監會發布季度報告顯示，截至今年6月30日，持牌機構及人士和註冊機構的總數為49151，其中包括3353家持牌機構、45690名人士及108家註冊機構。二季度內，新的持牌機構及人士和註冊機構的總數為3132，其中包括3075名人士，以及57家持牌機構和註冊機構。不少從事資產管理業務的金融機構都在香港擴充業務、增聘人手、租用更多商業樓面。香港金融管理局的數據顯示，多家國際銀行和資產管理公司預計未來數年增聘的人手從10%至100%不等。



一個是投資信心回來了。一位香港交易所人士說，去年國慶假期，在內地投資者無買入港股的情況下，港股湧入買入資金超6000億港元，創歷年新高，反映出海外投資者對港股市場的信心。另一位投資推廣署的負責人表示，2025年初，香港成功加入倫敦金屬交易所的全球倉庫和交割網絡，其中某個倉庫批出一個月就宣布爆滿，貴金屬交易的火爆程度可見一斑。