王毅會見斯洛文尼亞國民委員會主席洛特里奇

中評社北京9月15日電／2025年9月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在盧布爾雅那會見斯洛文尼亞國民委員會主席洛特里奇及斯國民委員會各屆別代表。



新華社報導，王毅介紹了中國發展道路和理念，表示歷史告訴我們，國家發展最重要的就是要找到適合自身國情的道路。中國已找到一條將馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合的中國特色社會主義道路，既深深紮根人民，又緊跟時代潮流，受到中國人民堅定擁護和支持。這是一條和平、發展、開放、共贏的成功道路，我們將繼續沿著這條道路堅定不移走下去。中方致力於擴大高水平開放，推進綠色、低碳、可持續發展，實現中國式現代化，在國際關係中相互尊重、相互包容、合作共贏，推動構建人類命運共同體。中國持續發展將為包括斯洛文尼亞在內的世界各國提供機遇。



王毅表示，國與國關係在於人民之間的交往、友誼、信任。斯洛文尼亞國民委員會在推動中斯人民友好往來、增進相互瞭解方面承擔重要責任，發揮重要作用，中方對此表示讚賞。中國外交傳統就是國家不分大小一律平等。我們視斯為伙伴和朋友，願同斯方不斷拓展務實合作，加強多邊協作，維護以聯合國為核心的國際體系，為政治解決國際爭端發揮建設性作用。當前歐洲面臨的問題沒有一個是中國造成的。中歐應互為伙伴而非對手，雙方關係應向前走，而不能往後退。希望斯方堅定支持一個中國原則，並為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。



洛特里奇高度讚賞中國現代化建設取得的成就，表示斯中友好關係建立在互利共贏基礎之上，雙邊關係特別是經貿合作快速發展，立法機構等各領域交流富有成果，為兩國各自發展和增進人民友誼作出了貢獻。斯國民委員會願同中方立法機構加強交流互鑒，為促進經貿、投資、文化、科技、教育、體育等領域合作發揮更大作用。我期待率團出席即將舉行的中國國際進口博覽會。斯方歡迎並支持習近平主席提出的全球治理倡議，願同中方攜手為促進世界和平與發展作出努力。