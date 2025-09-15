盧拉首次就博索納羅定罪公開表態

中評社北京9月15日電／據新華社報導，巴西總統盧拉14日在美國《紐約時報》發表署名文章，回應特朗普日前對巴西前總統博索納羅案判決結果所作評論，強調“巴西的民主和主權不在（談判）桌上”，同時表示願與美方進行公開和坦率的對話。



“不是政治迫害”



巴西聯邦最高法院11日宣布，巴西前總統博索納羅策劃政變罪名成立，被判處27年零3個月監禁。



在這篇題為《巴西的民主和主權不容談判》的文章中，盧拉寫道，他對最高法院的裁決感到“自豪”，該裁決“維護了我們的機構和民主法治”，“這不是特朗普和其他美國官員所說的‘政治迫害’”。這是盧拉對博索納羅定罪的首次公開表態。



特朗普11日稱這一定罪“非常令人驚訝”，“這很像他們曾嘗試對我做的事，但他們沒有成功”。特朗普指的是他的支持者2021年1月6日衝進美國國會大廈後他自己在美國聯邦法院面臨的訴訟。美國國務卿魯比奧當天在社交媒體X上表示，美方將“做出相應回應”。巴西外交部則回應說，魯比奧的言論是不恰當的威脅，巴西政府不接受恐嚇。



特朗普將博索納羅視作政治盟友。自今年1月重返白宮以來，特朗普多次就博索納羅案批評巴西的司法系統。盧拉多次回應說，巴西的司法程序不容任何干涉或威脅，國家機構的獨立性不容侵犯。



盧拉在文章中重申，巴西的司法是公正和全面的。“（裁決）是在數月的調查之後做出的，調查發現了暗殺我、副總統和最高法院法官的計劃。”根據最高法院的裁決，由於缺乏軍方領導層的支持，該計劃沒有實施。



對於判決結果，博索納羅的律師表示將上訴。根據巴西法律，博索納羅可以向聯邦最高法院全體法官大會上訴，由聯邦最高法院的11名法官進行集體審理。