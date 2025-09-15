美以將討論圍困加沙城等計劃

9月3日，正在墨西哥訪問的美國國務卿魯比奧在墨西哥首都墨西哥城出席新聞會。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月15日電／據新華社報導，綜合巴勒斯坦通訊社14日報導，以色列國防軍當天襲擊加沙地帶多地，已造成45名平民死亡，其中32人死於加沙城。



14日，美國國務卿魯比奧抵達以色列訪問。據悉，雙方將討論有關對加沙城實施圍困、清剿巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武裝人員的行動計劃。



襲擊致人道危機持續惡化



以軍發布聲明說，14日空襲加沙城三座高層建築，並稱空襲前已發出“疏散警告”。聲明還說，以軍持續在加沙地帶北部多個地點開展軍事行動，打死多名巴武裝人員，並摧毀反坦克導彈陣地。



“我們被要求在幾分鐘內離開。人們四處逃竄，不知道該去哪裡。”加沙城居民艾哈邁德·拉巴赫說。目擊者告訴記者，以軍空襲目標包括居民樓、難民營和當地的社區學院等。



哈馬斯控制的加沙地帶政府媒體辦公室發表聲明強烈譴責以軍襲擊，並稱最近幾天由於襲擊加劇許多人被迫遷往加沙南部。



聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處在社交媒體發表聲明說，由於以色列的空襲，成千上萬加沙人被迫徒步逃離加沙，飲用水、食品和帳篷嚴重短缺，人道主義危機持續惡化。



據《以色列時報》14日報導，以色列國防軍估計，目前已有超過30萬巴勒斯坦人從加沙城撤出。此前，以軍下令要求加沙城內約100萬居民全部撤離。



美以將討論涉加沙行動



此外，據以色列多家媒體14日報導，魯比奧當天抵達以色列訪問。以總理內塔尼亞胡對媒體表示，魯比奧來訪證明以美聯盟“堅如磐石”。魯比奧沒有向媒體發表講話，也未回答媒體提問。根據美國務院此前發布的信息，魯比奧此訪將與以方深入討論“基甸戰車2”軍事行動的目標和計劃。